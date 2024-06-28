Bakan Uraloğlu, 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde sektör paydaşlarının bir araya gelerek işbirliğini artırmayı, stratejik yönelimleri belirlemeyi ve sektörün sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Bu zirve ile Türkiye'nin denizcilik alanındaki liderliğini güçlendirmeyi ve sektörün sürdürülebilir bir şekilde büyümesini desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Zirvenin ana konuları

Uraloğlu, zirvede ele alınacak ana konular hakkında şu bilgileri verdi: "Bu yıl zirvede kıyı tesisi altyapıları, sera gazı azaltım tedbirleri ve finansmanı, Türk uluslararası gemi sicili ve denizcilikte lojistik performans gibi önemli konuları ele alacağız. Zirvenin sektörün geleceğine dair önemli bir vizyon sunarak Türkiye'nin denizcilik alanındaki lider konumunu pekiştirmeye katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

Amatör denizci eğitimi

Zirve kapsamında Haliç Yelken Kulübü'nde 40 kişiye ücretsiz amatör denizci uygulama eğitimi verilecek. Programa katılmak isteyen vatandaşların "https://turkiyedenizcilikzirvesi.org/amator-denizciler-egitimi/" internet sitesinden başvuru yapması gerektiğini belirten Uraloğlu, başvuruların 30 Haziran saat 12.00'ye kadar tamamlanması gerektiğini söyledi. Teorik eğitimleri tamamlayanlar çevrimiçi olarak amatör denizci sınavına katılabilecek ve sınavda başarılı olanlar amatör denizci belgesi almaya hak kazanacak.

Program akışı

Zirve, Bakan Uraloğlu'nun açılış konuşması ile başlayacak ve "Denizcilik Ödül Töreni" ile devam edecek. Zirvede, "Türk Deniz Ticaretinde Kıyı Tesisi Altyapıları ve Gelecek Vizyonu", "Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Emniyetinde Güncel Gelişmeler", "Yakın Gelecekte Deniz Ticareti Vizyonu", "Sera Gazı Azaltım Tedbirleri ve Finansmanı", "Kolay Bayrak Hegemonyasında Türk Uluslararası Gemi Siciline Genel Bakış", "Yeşil Denizcilik Koridorları İçin Politika" ve "Lojistik Performansı Yönünden Denizcilik ve Kör Noktalar İçin Birlikte Çalışma" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

Ayrıca, "İMEAK Deniz Ticaret Odası 3'üncü Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması Ödül Töreni" de zirve kapsamında düzenlenecek. Zirveyle ilgili detaylara "turkiyedenizcilikzirvesi.org" sitesinden ulaşılabilecek.