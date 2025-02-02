Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) planları doğrultusunda 5G ihalesinin bu yıl içinde yapılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, artan dijitalleşme ile birlikte mobilde daha fazla spektrum ve yeni nesil haberleşme şebekelerine olan ihtiyacın arttığını belirtti.

Dünyada bazı ülkelerde aktif olarak kullanılan 5G teknolojisinin Türkiye’de de İstanbul Havalimanı dahil 34 noktada test edildiğini hatırlatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “yerli ve milli 5G” hedefi doğrultusunda çalışmaların hızlandırıldığını söyledi. 5G’nin mevcut 4.5G teknolojisinden yaklaşık 10 kat daha hızlı olacağını vurgulayan Bakan, gelecekte 6G’ye yönelik adımların da atılacağını ifade etti.

Uraloğlu, Türkiye'nin 5G vizyonu, bu kapsamda mobil haberleşme teknolojisi için ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

BTK'nin, 5G için yetkilendirme ihalesine yönelik politika ve strateji önerisinin belirlenmesine ilişkin çalışmalara öncelik vereceğini vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"BTK bu yıl ihalesi yapılması planlanan 5G'nin teknik altyapısına odaklanacak. Kurum, 2026'da hizmete sunulması planlanan 5G için yıl sonuna kadar teknik altyapı çalışmalarını ve yetkilendirmeleri tamamlayacak. Bu kapsamda BTK tarafından 5G politika önerisi Bakanlığa sunulacak ve 5G yetkilendirmesine yönelik politika belirlenecek."

Yönetmelikte değişiklik yapılacak

Uraloğlu, BTK'nin, yeni nesil mobil haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesine ilişkin politika önerilerinin dış paydaşların da görüşleri alınarak oluşturulması için çalışmalara başladığını dile getirerek, 5G ile birlikte "Small Cell" kurulumlarının yaygınlaşması ve gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması ve güvenlik sertifikası süreçlerinin kısaltılması için "Elektronik Haberleşme Cihazları Güvenlik Sertifikası Yönetmeliği"nde de değişiklik yapılacağı bilgisini verdi.

Söz konusu yönetmeliğin yerine Elektronik Haberleşme Cihazlarının Sertifikasyon Süreçlerine İlişkin Yönetmelik yayımlanacağını belirten Uraloğlu, güvenlik sertifikası düzenleme süreçlerinin sadeleştirilerek, ölçüm süreçlerinin kısaltılacağını, böylece elektronik haberleşme hizmetlerinde tüketici faydası ve refahının artırılmasının sağlanacağını kaydetti.

Uraloğlu, söz konusu teknik altyapı çalışmaları ve yetkilendirme süreci ile ilgili politikaların yıl sonuna kadar belirleneceğini sözlerine ekledi.