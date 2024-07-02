Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Tersanesi'nde düzenlenen 3. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Meclis'e sundukları kanun teklifi ile Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu kapsamındaki gemilerden alınan kayıt ve yıllık harçlara muafiyet getirileceğini duyurdu. Bu düzenlemenin yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Türkiye denizlerde stratejik bir konuma sahip

Bakan Uraloğlu, Kabotaj Kanunu'nun 98. yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını hatırlatarak, Türk denizciliğinin tarih boyunca stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. "Türkiye, Akdeniz ve Karadeniz'deki anahtar konumuyla denizcilik alanında her zaman ön planda olmuştur" dedi. Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde denizcilik sektöründe son 22 yılda önemli gelişmeler kaydedildiğini belirtti.

Türk bayraklı gemiler beyaz listeye geçti

Türkiye'nin denizcilik alanında uluslararası arenada saygın bir konuma yükseldiğini söyleyen Uraloğlu, "Geçen yıl Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 143 ülkenin desteğiyle üst üste 13'üncü kez seçildik" dedi. Ayrıca, Türk bayraklı gemilerin Paris Mou'da kara listeden beyaz listeye geçtiğini ve denizcilik faaliyetlerinin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Yeşil enerjiyle çalışan gemilere indirim

Bakan Uraloğlu, sektördeki yeni düzenlemeler hakkında da bilgi verdi. Türk bayraklı gemilerin hurdaya ayrılma başvuru tonajının 50 bin grostona yükseltildiğini belirtti. Ayrıca, yeşil enerjiyle çalışan gemilere yönelik kayıt harçlarında indirim yapılacağını ve denizcilikte yeşil dönüşüm projelerine destek sağlanacağını açıkladı.

Denizlerde 7/24 denetim

Uraloğlu, denizlerde seyir, can, mal ve çevre güvenliğini artırmak için 7/24 denetim yapıldığını vurguladı. "Denizcilikte Dekarbonizasyon ve Yeşil Deniz Taşımacılığının Desteklenmesi" projesiyle çevre dostu teknolojilere yatırım yapılacağını söyledi. Ayrıca, limanlara gelen gemilerden "Gemi Emisyon Bedeli" tahsil edilerek bu bedelin Türk bayraklı gemilere destek olarak kullanılacağını belirtti.

Dijitalleşme adımları

Deniz turizm araçlarının marinalara kalkış işlemlerinde kullanılan kağıt ortamındaki seyir izin belgesi uygulamasının dijital ortama taşınacağını müjdeleyen Uraloğlu, "Bu ay sistemi devreye alacağız, vatandaşlarımız işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebilecekler" dedi. Türkiye'nin denizcilik sektöründe lider bir konumda olmasını hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "Denizcilik sektörümüz, uluslararası arenada ön sıralarda yer almaya devam edecek. Türkiye, denizcilikte karar verici ülkeler arasında yerini sağlamlaştıracaktır" dedi.