Enes GEYİK/ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, haziran ayında Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,2 artışla 183 bin 407'ye ulaştığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, 2023 yılı ocak-haziran dönemine ilişkin kruvaziyer ve yolcu istatistikleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, Türkiye limanlarına demir atan kruvaziyer ve yolcu sayısında geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor kırıldığını belirterek, "Böyle bir rekorun kırılması çok sevindirici. Dünyada yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle turizm sektörü sıkıntılı günler yaşadı. Ancak ülkemiz turizmde bu olumsuzluklara rağmen talep gören ülke oldu. Bunun da en büyük göstergesi giderek artan kruvaziyer turizmi. Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları geçen yıla oranla adeta rekor kırdı. 2023 Haziran ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artışla 140 oldu. Haziranda limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,2 artışla 183 bin 407 oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde ise limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 artışla 420, limanlarımıza gelen kruvaziyer yolcu sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88,8 artışla 482 bin 925 oldu" dedi. (DHA)

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