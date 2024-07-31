Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Iraklı mevkidaşı Rezzak Muheybes es-Sadavi ile olan görüşmenin Bağdat'ta yapıldığını duyurdu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin verdiği bilgilerde, "Görüşmemizde, iki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki işbirliğinin daha da artırılması, 'Dörtlü Mutabakat' çerçevesindeki Bakanlar Konseyi'nin eylülde Türkiye'de gerçekleştirilmesi, Kalkınma Yolu konusundaki yeni gelişmelerin takip edilmesi, iki ülke arasındaki ulaştırma projelerindeki iş birliklerinin artırılması hususlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

📍Irak



Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile Bağdat'ta bir araya geldik.



Görüşmemizde;

✅ İki ülke arasındaki Kalkınma Yolu özelindeki iş birliğinin daha da artırılması

✅ Dörtlü Mutabakat çerçevesindeki Bakanlar Konseyi’nin Eylül ayı içerisinde Türkiye’de… pic.twitter.com/Pgo1Efoc43 — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 31, 2024