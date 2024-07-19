Dünya genelinde yazılım sistemlerini etkileyen bir sorun, Türkiye’de de yankı buldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu sorun hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan, Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike kaynaklı iletişim kesintilerine değindi ve bu konuda alınan önlemleri açıkladı.

CrowdStrike sorunu ve Türkiye'ye etkileri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesindeki Ulusal Deniz Emniyeti Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. CrowdStrike ürünlerini kullanan birçok kurum ve kuruluşun yaşadığı iletişim kesintilerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, bu aksaklığın siber kaynaklı olmadığını belirtti.

"Zarara uğrayan ya da etkilenen sistemlerle ilgili bazı kurumlarımızda hemen müdahaleyle aksaklığın önemli bir bölümünü atlattık," diyen Uraloğlu, yaşanan kesintinin siber saldırı olmadığını vurguladı. Microsoft'un Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda yaşanan kesintinin nedeni araştırıldığında, bunun bir siber saldırı olmadığı tespit edildi.

Çözüm ve alınan önlemler

Uraloğlu, çözüm önerilerinin SOME İletişim Platformu üzerinden tüm SOME ekipleriyle paylaşıldığını belirtti. "SOME'lerimiz, bizim siber olaylara müdahale ekiplerinin koordinasyonu ve onların katılımcılarıdır," diyen Bakan, Türkiye'nin siber güvenlik konusunda yerli ve milli ürünlerle 7/24 çalıştığını ifade etti.

Etkilenen sistemlerle ilgili kurumlarla hemen irtibata geçildiğini belirten Uraloğlu, aksaklıkların büyük bir bölümünün hızla giderildiğini söyledi. "Zannediyorum birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkileyen durumdan çıkarılmış olur," dedi.

Gelecekteki önlemler ve işbirliği

Bakan Uraloğlu, benzer sorunların tekrarlanmaması için gereken önlemlerin planlandığını belirtti. "İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. İnşallah sistemi bir an önce işler hale getirerek bunu da ortadan kaldırmış olacağız," diyerek, kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

"Siber saldırı söz konusu değildir," diyen Uraloğlu, halkın endişe duymaması gerektiğini ifade etti ve sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirtti.