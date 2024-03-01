AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı tam gaz sürdürdüğü saha ziyaretlerinde çalınmadık kapı, sıkmadık el bırakmamaya devam ediyor. Sivil toplum kuruluşları, hane ziyaretleri ve esnaf buluşmalarıyla seçim kampanyasını sürdüren Çankırı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile bir araya geldi. Bakan Uraloğlu ile Alsancak Limanı, Tarihi Alsancak Gar’ı ziyaret eden Konak adayı Çankırı bölgede hayata geçirmeyi planladığı projelerini harita üzerinde, yerinde tek tek anlattı.

Çankırı'nın 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimlerde hayata geçirmeyi planladığı Alsancak Kültür Yolu Projesi, Bakan Uraloğlu’ndan tam not aldı.

NEW YORK BENZETMESİ

Çankırı burada yaptığı açıklamada, “Kurvaziyer gemileri yanaştığında denizden gelen turistin rotası artık havadan da karadan da şekillenecek. Yüz yıllar öncesine dayanan tarihi ile aslında İzmir’in bir liman kenti olduğunu tekrar gün yüzüne çıkarmış olacağız. İnsanlar burada gemiden indikleri anda İzmir’in tarihi ve kültürünü bir arada yaşayacakları ister yaya ister turistik araçlarla ilçenin dört bir köşesini gezebilecek imkana sahip olacaklar. Ayrıca Tarihi Alsancak Gar’da rayları 600 metre içeri çekerek oluşacak alan trafiğe kapatılacak. Araç geçişi alt geçitlerle sağlanacak. Amacımız turizmin kalbi olan İzmir’imizin en önemli noktalarından biri Konak’ta bu projelerle ilçeye yeni bir vizyon kazandırmak. Yolcunun karaya ayak bastığı andan itibaren kentin tarihini ve turizm destinasyonlarını inancı, sağlığı ve kongresi ile kültür ve fuarı ile turizmle birebir yaşayabileceği bir rota oluşturmak. Bu projeyle burada bir New York görünümlü içinde tarih kokan ama aynı zamanda en modern fotoğrafını yansıtacağı bir görünüm kazandırmak” dedi.

Bakan Uraloğlu ise projelere ilişkin yaptığı değerlendirmede; “Yapılamayacak işler değil. Her şey İzmir için. Hepsi yerinde ve isabetli projeler.” dedi.