Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 2023 yılı istatistiklerine göre Türk sahipli deniz ticaret filosunun 2 bin 28 gemi ve toplam 48,9 milyon dedveyt tonla dünyada 12. sırada olduğunu vurguladı.

Denizcilikte eğitim ve istihdam

Türkiye’de toplamda 140 bin 138 aktif gemi insanı bulunduğunu belirten Uraloğlu, "Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş 103 eğitim kurumunda uluslararası standartlarda denizcilik eğitimi veriliyor. Ayrıca, Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’ni değiştiriyoruz. Bu değişikliklerle Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartını sağlamaları için YÖKDİL sınav puanı geçerli sayılacak" dedi.

Kadın denizcilere özel destek

Kadın denizcilerin sayısını artırmak istediklerini belirten Uraloğlu, 148 kız öğrencinin staj yapacakları uluslararası gemilerin Bakanlık tarafından belirlendiğini bildirdi.

Amatör denizci eğitimi ve yeni protokoller

“Bir Milyon Amatör Denizci” kampanyasında planlanan tarihten önce Kasım 2022'de 1 milyon rakamına ulaşıldığını hatırlatan Uraloğlu, "20 ilde 68 merkezde gerçekleştirilen ‘Amatör Denizci Uygulama Eğitimleri’ ile son bir yılda 24 bin amatör denizci daha ehliyet aldı" dedi.

Uluslararası anlaşmalar ve yeni düzenlemeler

İspanya ile imzalanan yeni denizcilik anlaşması sayesinde Türk gemi insanlarının çalışabileceği yabancı bayrak sayısının 38'e yükseldiğini belirten Uraloğlu, "Denizcilik Genel Müdürlüğümüz tarafından yayımlanacak yeni yönetmeliklerle Türk gemi adamlarının İngilizce dil şartları ve mezuniyet gerekleri güncellenecek" dedi.