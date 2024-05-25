Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, EFES-2024 Tatbikatı’nın gündüz safhasını takip etti. Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği İzmir’de başarıyla devam eden EFES-2024 Tatbikatı’nın gündüz safhasını takip etti.

Yaşar Güler kimdir?

Yaşar Güler (d. 18 Eylül 1954; Ardahan) Türk asker. Mevcut Türkiye Millî Savunma Bakanı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 30. Genelkurmay Başkanı.



Bayburtlu bir ailenin çocuğu olarak 18 Eylül 1954 tarihinde Ardahan'da doğdu.



1971'de Kuleli Askerî Lisesinden, 1974'te Kara Harp Okulundan muhabere teğmen rütbesiyle, 1975 yılında Muhabere Okulu ve Eğitim Merkezinden mezun oldu. 1984 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak çeşitli karargâhlarda plan subaylığı ve şube müdürlüğü görevlerini yürüttü. Silopi'de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, Bosna-Hersek Türk Görev Kuvveti Komutanı Piyade Kurmay Albay Hulusi Akar'ın yardımcılığı, Başbakanlık Askerî Danışmanlığı'nda Proje Subaylığı, NATO Güney Bölge Komutanlığında (Napoli/İtalya) Muhabere Başkan Yardımcılığı, TSK Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.



2001 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla 10. Piyade Tugay Komutanlığı ve Genelkurmay MEBS Plan ve Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında tümgeneral rütbesine terfi ederek sırasıyla MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Genelkurmay Eğitim Daire Başkanlığı görevlerini icra etti.



Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4'üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Yaşar GÜLER, Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.



TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Yaşar GÜLER, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir.



03.06.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar Güler, Demet Güler ile evli, bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.