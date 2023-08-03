Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına bağlı birimlerce son 60 günde bölücü terör örgütüne yönelik 27 bin 783 operasyon düzenlendi, 148 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 199'u tutuklandı, 130'u hakkında adli kontrol kararı verildi. FETÖ'ye yönelik ise bin 20 operasyon gerçekleştirildi; gözaltına alınan şüphelilerden 254'ü tutuklandı, 270'i hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ terör örgütüne yönelik de 178 operasyon düzenlendi, 22 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 77'si tutuklandı, 45'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aşırı sol örgütlere yönelik gerçekleştirilen 51 operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi, 79 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10'u tutuklandı, 20'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Bilinsin ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.