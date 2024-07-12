İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından yürütülen Bozdoğan-49 operasyonunda, 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonun detaylarını paylaştı. "Şırnak’ta Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ’Bozdoğan-49’ operasyonunda 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; teröristlerin tüm inleri yok edilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.