İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son beş günde 78 ilde düzenlenen "Mercek-22" operasyonlarında büyük bir başarıya imza atıldığını açıkladı. Silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında bin 790 silah ele geçirildi ve bin 847 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonların detayları

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 78 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "Mercek-22" operasyonları sonucunda, bin 55 ruhsatsız tabanca, 293 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 37 uzun namlulu tüfek ve 405 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlara İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Antalya, Ankara, Bursa, Konya, Mersin ve daha birçok ilde katılım sağlandı.

İlk beş şehirdeki sonuçlar

Operasyonların en dikkat çeken sonuçları ise İstanbul, İzmir, Adana, Diyarbakır ve Gaziantep'ten geldi. Bu şehirlerde yakalanan ruhsatsız silahlar ve gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde:

İstanbul: 164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 248 şüpheli gözaltına alındı.

164 tabanca, 20 av tüfeği ele geçirildi. 248 şüpheli gözaltına alındı. İzmir: 65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı.

65 tabanca, 16 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı. Adana: 59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı.

59 tabanca, 19 av tüfeği ele geçirildi. 58 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır: 49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı.

49 tabanca, 6 av tüfeği ele geçirildi. 49 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep: 43 tabanca, 25 av tüfeği ele geçirildi. 78 şüpheli gözaltına alındı.