İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonların detaylarını paylaştı. "Bozdoğan-48" adı verilen operasyonlarda 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi ve toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.

16 ilde operasyon gerçekleştirildi

Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlara Ankara, Antalya, Aydın, Düzce, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Sakarya ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlükleri katıldı. Operasyonlar sonucunda büyük miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konuldu.

"Hedefimiz duraksamadan mücadele etmek”

Bakan Yerlikaya, terörle mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayarak, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek” ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya kimdir?

Ali Yerlikaya 1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya'da tamamladı.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu.

1990-2003 yılları arasında Erzin, Felahiye, Derabucak, Hilvan ve Sarıkaya Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2003-2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği, 2004-2007 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevinde bulundu.

13.12.2007 - 17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valiliği, 23.05.2010 - 09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valiliği,

17.08.2012 - 03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valiliği, 05.03.2015 - 03.11.2018 tarihleri arasında Gaziantep Valiliği ve 26 Ekim 2018 - 3 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Valiliği görevlerinde bulundu.

3 Haziran 2023 tarih ve 2023/284 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İçişleri Bakanlığı görevine atanan Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Hatice Nur Hanım ile evli dört çocuk babasıdır.