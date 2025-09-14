İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 suçlu ve ulusal seviyede aranan 2 suçlunun yurtdışından Türkiye’ye getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonların Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, Avusturya, Kuzey Makedonya ve İrlanda ile yürütülen iş birliği sonucu gerçekleştiğini belirtti.

Yakalanan Şahıslar ve Suçları

Bakan Yerlikaya, iadeleri sağlanan şahısların suç detaylarını şu şekilde paylaştı:

M.A. (Gürcistan) – Kasten yaralama ve resmi belgede sahtecilik, E.Y. Organize Suç Örgütü üyesi

E.S. (Gürcistan) – Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma

A.K. (Gürcistan) – Kasten öldürme

İ.C. (Azerbaycan) – Kasten öldürme

Ş.S. (Almanya) – Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık

H.K. (Avusturya) – Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma

M.B. (Kuzey Makedonya) – Uyuşturucu veya uyarıcı madde ihraç etmeye teşebbüs (ulusal seviyede)

A.A.D. (İrlanda) – Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (ulusal seviyede)

Bakan Yerlikaya’dan Açıklama

Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, “Bir bir geri getireceğiz, kaçamayacaksınız” ifadelerini kullanarak yurtdışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Bakan, operasyonların ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen koordinasyon sonucunda başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Operasyonların Önemi

Bu iadeler, Türkiye’nin uluslararası suçla mücadeledeki kararlılığını ve iş birliği kapasitesini gösteriyor. Bakan Yerlikaya, vatandaşlara yönelik mesajında, hukukun ve adaletin kaçamayacak kadar güçlü olduğunu ifade etti.