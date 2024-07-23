İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde uyuşturucu imalatçılarına ve satıcılarına yönelik gerçekleştirilen büyük çaplı 'Narkoçelik-28' operasyonunun detaylarını açıkladı. 

40'ı tutuklandı 

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "16 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen ’Narkoçelik-28’ operasyonlarında; 2 ton 294 kg uyuşturucu madde, 13 milyon 623 bin 127 adet kök kenevir ve kök skunk, 2 milyon 2 bin 455 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 59 zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı. 40’ı tutuklandı. 9’u hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerine yer verdi. 

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Kaynak: HABER MERKEZİ