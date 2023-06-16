ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerince yapılan 'aranan şahıslar' uygulamasında 1190'ı hükümlü, 1907'si yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 97 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde eş zamanlı olarak yapılan 'aranan şahıslar' uygulamasında 8 bin 780 ekip, 30 bin 986 personelin görev aldığını belirtti. Yerlikaya, uygulamada 1190'ı hükümlü 1907'si yakalama emri ile aranan toplam 3 bin 97 kişinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya, 7'si çocuk, 16 kayıp kişinin de bulunduğunu kaydetti. (DHA)

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