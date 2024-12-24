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DMM, olayla ilgili asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.”

Açıklamada, Balıkesir’in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü’nde bulunan mühimmat fabrikasında patlama meydana geldiği, yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerinin sevk edildiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, resmi kaynaklardan yapılacak bilgilendirmelerin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

Balıkesir’de yaşanan mühimmat fabrikası patlamasına ilişkin yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya AA Editör Masası'na yaptığı açıklamada "Hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi" ifadelerini kullandı.

Balıkesir ’in Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama da can kaybı 13’e yükseldi. Resmi açıklamalara göre soruşturma devam ediyor.

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