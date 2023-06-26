İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya üçüncü il ziyaretini Van'a yaptı. Bakan Yerlikaya, Van Ferit Melen Havaalanı'nda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu ile kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Göç İdaresi Müdürü Fırat Güneş, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan ve siyasi parti temsilcileri ile birlikte istişare toplantısına katıldı.



Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, 2011 yılında yaşanan Van depremini hatırlatarak, koordinatör vali olarak kentte görev yaptığını söyledi, 6 Şubat'taki depremde Van'ın ve ilçelerinin deprem bölgesi için gece gündüz çalıştığını kaydeden Bakan Yerlikaya, "Van depreminde yüreğimiz dağlandı, büyük acılar yaşadık. O vakitte Ağrı’dan süratle yola çıkarak Erciş’e geldik. Yaraların sarılmasıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde o dönemdeki Van Valilimiz Münir Karaloğlu ile beraber, o dönemde buraya gelen devletimizin, milletimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla kısa zamanda arama kurtarma, geçici barınma, kalıcı konutlarla ilgili 10 gün koordinatör vali olarak görev yaptım. Benim nazarımda Erciş’in de Van’ın da çok önemli yeri var. 6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadık. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Hastanelerde şifa bekleyen kardeşlerimiz için acil şifalar diliyoruz. Van, deprem acısını yaşadığı için 6 Şubat’tan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraları sarma noktasında Van ilçeleriyle beraber o coğrafyaya gece gündüz demeden yardım etti. Vanlı hemşerilerimize, kurum, kuruluşlara ve hayırseverlere minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.



'TERÖRLE MÜCADELEDEKİ AZİM VE KARARLILIĞIMIZ DEVAM EDECEK'

İl ziyaretlerini yarın Diyarbakır'a giderek sürdüreceğini de belirten Bakan Yerlikaya, "Yarın Diyarbakır’dayız. Bayram’da yine bir deprem acısı yaşayan Gaziantep İslahiye, Nurdağı ilçeleri ve Gaziantep’te bayramlaşma yapacağız. Oradan Kilis’e geçeceğiz. İkinci gün de Konya’da bayramlaşma ziyaretlerimiz devam edecek. Van’da esnafımızla buluşacağız. Bayramlarını şimdiden kutlayacağız. Hudut güvenliğiyle ilgili yapılan duvar ve teknolojik hizmetleri yerinde görmek ve oradaki kahraman askerlerimizle bayramlaşmak ve onlardan düşüncelerini almak, istişare etmek istiyoruz. 3 bin 305 rakımlı Tendürek Askeri Üs Bölgesi'nde kahramanlarımızın yiğitlerimizin yanına gideceğiz. Onlarla bayram sevincini şimdiden paylaşmak istiyoruz. Hem de terörle mücadelede geldiğimiz nokta, başarımız ve bundan sonra yapacaklarımızla ilgili Jandarma Genel Komutanımız, Van Jandarma Kolordu Komutanımız ve diğer bütün paşalarımız, askerlerimiz ve polisimizle değerlendirmemizi yapacağız. Biz terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmadan devam edecek. Bu coğrafyanın, bu güzel şehirlerimizin refahı, milletimizin zenginleşmesi, eğitimden sağlığa, şehirlerimizin güvenliğinden kültür ve sanat hayatına, imalat sanayimizin her boyutundaki kardeşlerimizin gücünün en güzel şekilde yansıması ve sınır gücünden dış ticaret olarak güçlenmesi konusunda milletvekillerimiz, valimiz, meslek odalarımızla el birliğiyle Van’ın daha zengin bir şekilde, potansiyelini en güzel şekilde Vanlıların en güzel hissedeceği şekilde yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.



'BAYRAM SEVİNCİ ACIYA DÖNÜŞMESİN'

Bakan Yerlikaya, Kurban Bayramı öncesi yollara çıkan vatandaşlara uyarılara bulundu. Yerlikaya, "Çarşamba günü Kurban Bayramı. 9 günlük bayram tatilinin 3’üncü günündeyiz. Yollarda büyük bir trafik var. İçişleri Bakanlığı olarak tedbirlerimizi aldık. Gerek havadan gerek karadan. Lütfen trafikte olan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız, bayram sevinci dikkatsizlik, tedbirsizlik, yorgunluk sebebiyle acıya dönüşmesin. O yüzden bir mottomuz var, onu diyoruz, ‘Gözünü yoldan ayırma, sevdiklerinin gözünü yolda bırakma’ diyoruz. Kazasız, sıkıntısız bir yolculuk diliyoruz. Şimdiden Kurban Bayramı’nı tebrik ediyoruz, sağlık mutluluk ve huzur diliyoruz" dedi.



Bakan Yerlikaya açıklamalar sonrası kentin işlek mekanlarından olan Cumhuriyet Caddesi'nde gezerek esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Yerlikaya, yolda sohbet ettiği vatandaşlara bayram şekeri ikram edip çocuklara da oyuncak dağıttı. Bakan Yerlikaya kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşları kırmazken daha sonra beraberindekilerle birlikte kentin kahvaltıcılar sokağında bir kahvede oturup vatandaşlarla sohbet etti.