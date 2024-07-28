İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'teki Botan Vadisi'nin artık terörle değil, doğa tutkunlarıyla anıldığını belirterek, bölgenin doğal güzelliklerini ve turistik imkanlarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Botan Vadisi'nin doğal güzelliklerini ve turistik potansiyelini gösteren bir video ile birlikte önemli mesajlar verdi. Paylaşımında, Botan Vadisi'nde terörün sona ermesiyle bölgenin huzur dolu bir yaşam alanına dönüştüğünü ifade eden Yerlikaya, şu sözlere yer verdi:

"Burası Siirt Botan Vadisi"

"Burası Siirt Botan Vadisi. Botan Vadisi Milli Parkı'nda atlar özgürce koşuyor, tekneler serin suları yara yara ilerliyor. Yamaç paraşütleri rüzgarlara eşlik ediyor. Bölge insanımız terör bittikçe daha rahat nefes alıyor, Siirt huzur doluyor. Artık Botan Vadisi terörle değil, doğa tutkunlarıyla anılıyor."

Turizm ve huzur bir arada

Bakan Yerlikaya, Botan Vadisi'nin huzura kavuşmasıyla birlikte turizmin de canlandığını belirterek, şunları ekledi:

"Hamdolsun, artık dünya Siirt'i, bu güzel şehrimizin eşsiz güzelliklerini keşfediyor. Tarım ve ticaretin yanında turizm de gelişiyor."