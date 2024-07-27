İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında düzenlenen 'Gürz-2' operasyonunda, ikisi turuncu, ikisi ise gri kategoride aranan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu dört teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Siirt, Şırnak ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Siirt’in Pervari ilçesi kırsalında 'Gürz-2' operasyonu gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucuları ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çatışmada dört bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.

Turuncu ve gri kategoride

Teröristlerden Benda Amed (K) adlı Semra Ayverdi ve Baran Hemlin (K) adlı Seyithan Sencer’in İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde ‘turuncu’ kategoride, Sarı İbrahim (K) adlı Yakup Nişo ve Destina Botan (K) adlı Bişenk Durmuş’un ise ‘gri’ kategoride yer aldığı belirtildi.

Teröristlerin, altı güvenlik görevlisi ile beş sivil vatandaşın şehit edildiği, altı güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam dokuz eyleme katıldıklarını belirten Bakan Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığımızı, kahraman Jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.