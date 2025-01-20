İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Beylikdüzü'nde düzenlenen "NARKOKAPAN-8" operasyonu ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, gerçekleştirilen operasyon neticesinde 145 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu madde imalatı yapan 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

145 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Sosyal medyadan operasyona ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-8” operasyonunda;

145 Kg Metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı zehir taciri 1 şüpheli yakalandı

Türkiye Yüzyılı’nda uyuşturucuyu küresel felaket olarak görüyoruz. Uyuşturucuya karşı mücadelede temel hedefimiz, “Ülkemizi uyuşturucu için ulaşılmaz ve yasaklı bir kale" haline getirmektir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Beylikdüzü ilçesinde düzenlenen operasyonda;

106 kg sıvı Metamfetamin,

34 kg kile emdirilmiş katı Metamfetamin,

5 kg kristal halde metamfetamin,

7 kg ara kimyasal madde ve

1 adet hassas terazi ele geçirildi"