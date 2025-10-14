İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Balıkesir’de biri 10, diğeri 18 yıllık iki faili meçhul cinayetin JASAT ekiplerinin çalışmasıyla çözüldüğünü açıkladı.

JASAT, iki faili meçhul cinayeti çözdü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Balıkesir’de yıllar önce işlenen iki faili meçhul cinayetin Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla çözüldüğünü duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki cinayetin faillerinin yakalanarak adalete teslim edildiğini belirtti.

Diyarbakır’daki 10 yıllık cinayet çözüldü

Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 9 Ağustos 2015’te Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir mağara içinde tanınmayacak halde bir ceset bulundu. Yapılan incelemelerde maktulün G.B. olduğu tespit edildi.

Olayın üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından dosyayı yeniden ele alan JASAT ekipleri, yeni delil inceleme yöntemleriyle failin izini sürdü.

Yapılan araştırmalar sonucunda cinayeti M.B. isimli şüphelinin işlediği belirlendi. Zanlı yakalanarak adalete teslim edildi.

Balıkesir’deki 18 yıllık dosya yeniden açıldı

Bir diğer çözülmemiş cinayet ise 3 Nisan 2007’de Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana geldi. O dönem Gönen Çayı’nda bulunan erkek cesediyle ilgili deliller yetersiz kalınca failler tespit edilemedi.

Ancak 2025 yılında oluşturulan özel bir ekip, dosyayı yeniden ele aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 6 şüpheli belirlendi. Cinayeti işlediği tespit edilen 1 kişi, JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

103 faili meçhul dosya aydınlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, JASAT’ın bugüne kadar 10 yıldan uzun süredir aranan 103 şüpheliyi yakaladığını da açıkladı.

Ekiplerin daha önce de;

Şanlıurfa’da Zehra bebeğin failini 11 yıl sonra,

Bingöl’de isimsiz bir bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakaladığı hatırlatıldı.

Yerlikaya paylaşımında, “Jandarmamızın kahraman evlatları, faili meçhul hiçbir suçu karanlıkta bırakmıyor. Adalet mutlaka yerini bulacak.” ifadelerini kullandı.