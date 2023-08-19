Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır annelerinin cesaretleri, ferasetleri, dimdik duruşlarıyla sağır ve kör olmayan tüm kalplere örnektir. Onların yüreği Diyarbakır surları kadar güçlüdür. Ve son 2 günde, iki anne daha evlatlarına kavuştu. Evlat nöbetinin 1446'ıncı günü N.K. isimli terör örgütü mensubu ikna çalışmaları sonrası Habur Kara Hudut Kapısı'ndan teslim oldu. Annesi ve ailesiyle kavuştu. Evlat nöbetinin 1447'nci günü ise F.U. isimli terör örgütü mensubu Şanlıurfa Akçakale Sınır Kapısından teslim olarak annesi ve ailesiyle buluştu. Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbetleriyle bugüne kadar 45 terör örgütü mensubu ikna edilerek teslim oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman ordumuz, kahraman güvenlik güçlerimiz, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla beraber terörün başını ezeceğiz" ifadelerini kullandı.



Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca örgüt mensuplarının aileleriyle kavuştuğu görüntülere yer verdi.