İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen "Gürz-1" operasyonlarında 72 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Ankara, Adana, Antalya, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon olmak üzere 13 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "Gürz-1" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 72 şüpheli yakalanırken çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

"Teröristlere göz açtırmayacağız"

Yaptığı paylaşımda terörle mücadele vurgusu yapan Ali Yerlikaya, “Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek” dedi.