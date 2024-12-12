İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya’da eş zamanlı olarak düzenlenen ‘Gürz-29’ operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonların ilgili cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti. Operasyonlarda ruhsatsız tabancalar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyallerin ele geçirildiği açıklandı.

"Terör insanlığın ortak düşmanıdır"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Terör, insanlığın ortak düşmanıdır. Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek. Operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."

5 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “GÜRZ-29” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı❗



Terör, insanlığın ortak düşmanıdır.

Aziz milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek❗️



🚩Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya… pic.twitter.com/k5v5vehgE8 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 12, 2024