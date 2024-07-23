İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden bir kişinin "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya, bu kişinin yargı önünde hesap vereceğini belirtti.

Kimlik tespiti ve gözaltı süreci

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sosyal medyada yayınlanan bir röportajda İslami değerlere saldıran ve Hz. Muhammed'e hakaret eden şahsın kimliğinin tespit edildiğini belirtti. "Gereği yapıldı-21" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şahsın Z.K. olduğunu ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındığını duyurdu.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik

Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.