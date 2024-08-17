İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de orman yangınlarına müdahale çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Karşıyaka ve Bayındır ilçelerinde 900 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmir’de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir.

Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi sebebiyle AFAD, Jandarma ve Polisimizin koordinesinde; Sancaklı Mahallesinde 170, Doğançay Mahallesinde 500, Zübeyde Mahallesinde 50, Onur Mahallesinde 80 olmak üzere Toplam 800 vatandaşımız, Bayındır İlçesinde ise 100 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."