ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılı dolayısıyla jandarma personeliyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185'inci yılında Anıtkabir'i ziyaret ederek Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Gazi'nin ifade ettikleri gibi kahraman jandarmamız tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir Kanun Ordusu'dur. Jandarmamız, değerlerin en üstünde tuttuğun şualı ay yıldızınla, sonsuz vatan sevginle ve eşsiz kahramanlığınla çok yaşa. Jandarma Teşkilatımızın 185. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."