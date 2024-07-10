İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Bakan, 2023 ve 2024 yıllarında yaşanan kadın cinayetleriyle ilgili üzüntüsünü dile getirdi ve bakanlık olarak kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı olduklarını söyledi.

Kadına şiddetle mücadelede bakanlık çalışmaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) toplantısında, bakanlığın kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, komisyon üyelerine teşekkür ederek, kadınların her alanda verdikleri mücadelenin bir hak mücadelesi olduğunu belirtti.

2023 ve 2024 kadın cinayetleri istatistikleri

Yerlikaya, 2023 yılında 308, 2024 yılının ilk 6 ayında ise 166 kadının şiddet nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu trajik rakamların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bir rakamını dahi çok buluyor ve bunu kabul etmiyoruz. Kadına yönelik her türlü şiddeti, olumsuz tavrı ve davranışı sadece o kadının şahsında değil, milletimize, devletimize ve değerlerimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyoruz" dedi.

KADES ve elektronik kelepçe projeleri

Bakan Yerlikaya, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede KADES ve elektronik kelepçe projelerinin önemine dikkat çekti. KADES uygulamasının 6 milyon 597 binden fazla indirildiğini ve 1 milyon 219 bin ihbar yapıldığını belirten Yerlikaya, bu ihbarların en hızlı şekilde değerlendirildiğini söyledi. Ayrıca, elektronik kelepçe projesiyle yüksek riskli şiddet vakalarının önlenmesinde başarılı olduklarını ifade etti.

Eğitim ve farkındalık çalışmaları

Yerlikaya, emniyet ve jandarma teşkilatlarında kadına yönelik şiddetle mücadele birim sayısının bin 287'ye yükseltildiğini belirtti. Bu mücadelede farkındalık programlarının yaygınlaştırılmasının ve şiddeti doğuran sebeplerin ortadan kaldırılmasının öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak erkek personellere yönelik aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi eğitimi ile aile içi iletişim eğitimi verildiğini de ekledi.