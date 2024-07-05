KAYSERİ (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına dair iddialara ilişkin mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini ve suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, "Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler ve sosyal medyada paylaşan verilerin 8 Eylül 2022'den önceki veriler olduğunu tespit ettik." dedi.

Yerlikaya, Kayseri'de AFAD İl Müdürlüğündeki "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından yaptığı basın açıklamasında, Kayseri'deki olaylara ilişkin, "kara vatanda, mavi vatanda, yeşil vatanda, siber vatanda yani çevrim içi dünyada, özellikle ve özellikle burada provokatif, manipülatif, yani yanlı, olumsuz yayın yapan, konusu suç olanların da enselerinde olduklarını, bunun da artarak devam edeceğini" vurguladı.

Kayseri'nin Erciyes Dağı gibi yüce gönüllü insanların diyarı olduğunu, kendisinin de Felahiye ilçesinde görev yaptığını anlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Kayseri tacirdir, ticaret erbabıdır. Kadim esnaflık geleneğinin en güzel temsilcileridir. Misafirperverdir, vatanına, bayrağına, devletine, milli ve manevi değerlerine bağlıdır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi göç konusunu, inancımıza, medeniyet değerlerimize, uluslararası hukuka uygun bir şekilde yönetiyoruz. Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına, nefret söylemine asla ama asla müsaade edemeyiz, etmiyoruz. Burada bir parantez, dün akşam yabancı düşmanlığı ve nefret söylemi yayarak yine Kayseri'de olduğu gibi bir karışıklık yaratmaya çalışanların ortaya çıkmaya çalıştığını gördük. Kimi sosyal medya hesaplarından çocukları kullanarak perde arkasından 'ayaklanma çıkarmaya başlıyoruz' türünde mesajlar yayınladılar. Aynı hesaplardan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin yayınlandığını tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımızın dün gece ışığı sönmedi. Sabaha kadar bu hesaplardaki paylaşımları incelediler ve sosyal medyada paylaşılan verilerin 8 Eylül 2022'den önceki veriler olduğunu tespit ettik. Göç İdaresi Başkanlığımızın bu tarihten sonra yaptığı güncel verilerin sosyal medya hesaplarında dönen o bilgilerle uyuşmadığını, pek çoğunun uyuşmadığını gördük. Konuyla ilgili bakan olarak mülkiye müfettişlerini görevlendirdim. Bugün sabah çalışmaya başladılar ve ayrıca Göç İdaresi Başkanlığımız da cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Bunun 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden, nasıl çıktığını ve nasıl o sosyal medya hesaplarıyla buluştuğunu artık hem adli hem de idari yapılan tahkikatlar ortaya çıkaracaktır."

- "Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor"

Milli menfaatler doğrultusunda kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden, insan haklarına, hukuka, medeniyet değerlerine uygun olarak düzensiz göç ile aralıksız mücadele ettiklerini dile getiren Yerlikaya, "Etmeye de devam edeceğiz. Kayseri'de bugün itibarıyla 96 bin 610 düzenli göçmen bulunuyor. Bunlardan 83 bini geçici koruma altındaki Suriyeliler. 6 bin 72'si ikamet izni olanlar, 7 bin 396'sı uluslararası koruma kapsamında olanlar. 1 Haziran 2023 - 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında ilimizde göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 28 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu 35 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Aynı dönemde 1918 düzensiz göçmen yakalandı. Kayseri Geri Gönderme Merkezi'nden 3 bin 613 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, diğerlerinin sınır dışı işlemleri de devam ediyor." diye konuştu.

- "Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz"

Bakan Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ayrıca düzensiz göçle mücadelede biliyorsunuz 19 Temmuz 2023'ten itibaren başladığımız mobil göç noktası araçlarımız var. Bunun sayısı 167'ye, yakın zamanda 267 olacak. Biz düzensiz göçle ilgili şehir içerisinde güvenlik birimlerimiz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz burada valimizin koordinasyonunda durmadan, duraksamadan devam edecek. Buradan gönlümden geldiği gibi seslenmek istiyorum. Lütfen provokasyonlara gelmeyelim, itidali elden bırakmayalım. Hukuk dışı yollarla insanlara, çevremize, mallara zarar vermeyelim. Devletimiz güçlüdür. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de yarın da sürdürecektir, sürdürmeye devam edecektir. Yüce Türk adaleti suçlulara hak ettiği cezaları vermeye her zaman olduğu gibi devam edecektir. Biz adaleti kendimiz, kendi istediğimiz gibi arayamayız. Müracaatımızı yapacağız, hukuk devletiyiz, hak var, hukuk var. Bunun yolları var. Güvenlik birimleri, savcımız, mahkememiz var ama bunun dışında hatırlamak istemediğimiz o çirkin olaydan sonraki gibi bir enstantaneyi ne Kayseri'de ne de diğer illerimizde, ilçelerimizde görmek istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifade ettikleri gibi biz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallığa boyun eğmeyeceğiz. Bayrağımıza uzanan elleri kırdığımız gibi mazlumlara uzanan elleri de kırmasını biliriz diyoruz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, suç ve suçlularla, provokatörlerle mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz. Sürdürmeye de Allah'ın izniyle devam edeceğiz."