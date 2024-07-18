İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada İslami değerlere saldırıda bulunarak Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık içeren görüntüler paylaşan kişinin Adana'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda şahsın tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti.

Sosyal medya paylaşımları incelemeye alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Sosyal medyada yer alan ve İslami değerlere saldıran, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yapılan görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır,” dedi. Yapılan inceleme sonucu, ilgili sosyal medya hesabının kapatıldığı ve içeriklerin silindiği belirlendi.

Şahıs Adana’da gözaltına alındı

Yerlikaya, paylaşımları yapan kişinin 23 yaşındaki M.Ç. olduğunu ve şahsın Adana'nın Seyhan ilçesinde yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Bakan, “Şahısla ilgili Cumhuriyet Savcılığımızca 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan tahkikat başlatılmıştır” dedi.

Milli ve manevi değerlere saygı vurgusu

Bakan Yerlikaya, açıklamasında “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımları lanetliyorum. Milli ve manevi değerlerimizi aşağılamaya çalışan, nefret söylemleriyle halkımızı kin ve düşmanlığa tahrik edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap verecektir” ifadelerine yer verdi.