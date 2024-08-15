İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adana merkezli olarak 4 ilde düzenlenen operasyonlarla, organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonun elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı belirtilirken, şüphelilerin "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" gibi suçları örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Yerlikaya, şüphelilerin kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır ve taşınmaz mallarına el koyduklarını ifade etti. Bu süreçte, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj kullanarak el koydukları malları başka kişilerin üzerine zorla geçirdikleri ve bunun karşılığında komisyon aldıkları belirlendi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, çok sayıda av tüfeği, alacak verecek defterleri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi. Bu gelişmeler, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir.

Adana merkezli 4️⃣ ilde Jandarma tarafından düzenlenen “KUYU-17” operasyonlarında; elebaşlığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi❗️



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 1️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/YLOJOeEbwS — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024