Muğla'da eski muhtar uçuruma yuvarlandı Muğla'da eski muhtar uçuruma yuvarlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Adana merkezli olarak 4 ilde düzenlenen operasyonlarla, organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonun elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı belirtilirken, şüphelilerin "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" gibi suçları örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Yerlikaya, şüphelilerin kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır ve taşınmaz mallarına el koyduklarını ifade etti. Bu süreçte, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj kullanarak el koydukları malları başka kişilerin üzerine zorla geçirdikleri ve bunun karşılığında komisyon aldıkları belirlendi.

Yapılan operasyonlar sonucunda, çok sayıda av tüfeği, alacak verecek defterleri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi. Bu gelişmeler, güvenlik güçlerinin suçla mücadelesinin kararlılıkla devam ettiğini göstermektedir.

Editör: Mehrican Candemir