İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurusuna göre, İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen Kuyu-9 operasyonları, Abdullah Çapkan ve Ramazan Taş'ın liderliğindeki iki ayrı organize suç örgütüne yönelik yapıldı. Operasyonlar, suç örgütlerinin çeşitli ağlarını deşifre etmeye yönelik geniş kapsamlı bir operasyon olarak planlandı ve başarıyla sonuçlandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde toplam 47 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar, İstanbul merkezli olarak Samsun, Kocaeli, Siirt, Diyarbakır ve Malatya illerinde eş zamanlı olarak düzenlendi. Abdullah Çapkan ve Ramazan Taş'ın liderliğindeki iki ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan bu operasyonlar, suç örgütlerinin çeşitli suç eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edilen 30 ayrı suç kapsamında gerçekleştirildi.

Operasyonlar sırasında ele geçirilen materyaller arasında 20 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu bulunmaktadır.