İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim 2025 olduğunu belirterek, sürenin uzatılmayacağını açıkladı. Yerlikaya, “Bu tarihten sonra indirimli harç ve hizmet bedelinden yararlanılamayacak” uyarısında bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son 21 gün

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için sürenin dolmak üzere olduğunu belirtti.

Yerlikaya, 31 Ekim 2025 tarihinin son gün olduğunu hatırlatarak, sürenin kesinlikle uzatılmayacağını vurguladı.

1,9 milyon kişi hâlâ eski ehliyet kullanıyor

Bakan Yerlikaya, Ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip ehliyetini yenilediğini açıkladı.

Türkiye genelinde halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesiyle araç kullandığını belirten Yerlikaya, değişim hızının oldukça düşük kaldığını ifade etti.

“31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve yenileme işlemlerinde indirimli harç, değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacaktır.”

31 Ekim’den sonra neler olacak?

Eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

Yenileme işlemleri tam ücretli olarak yapılacak.

Vatandaşlar, indirimli harç ve hizmet bedeli avantajını kaybedecek.

Yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü üzerinden alınacak randevularla yapılabilecek.

Yerlikaya, “Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim” diyerek çağrıda bulundu.