ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Küçükçekmece'de çöken binadan yaralı olarak kurtarılan ve hastanede tedavisi süren Aygözel isimli 6 aylık bebeği ziyaret etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Adı gibi güzel olan Aygözel bebeğimizin tedavisi sürüyor, doktorlar çok şükür durumunun iyi olduğunu söylediler. Aygözel bebeğimizin annesi ve babasının da tedavileri devam ediyor. Çöken binada yaralanan hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim Aygözel bebeğimize uzun ve hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah."