İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 25 ilde düzenlenen 'Kuyu-8' Operasyonları'nda "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık" suçlamasıyla 54 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Operasyon detayları nasıl?

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Kuyu-8" Operasyonları'nda 25 ilde 134 farklı adrese baskın yapıldığını belirtti. Operasyonlarda, aralarında sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de bulunduğu 54 şüpheli yakalandı.

Neslihan ve İnanç Güngen'in suçları

Bakan Yerlikaya, Neslihan ve İnanç Güngen'in sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek vasıfları uygun olmayan kişilere işyeri açmalarına aracılık ettiklerini, sahte CE belgeleri düzenleyerek UTS kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı ürettikleri cihazlarla 44 ayrı "Taksirle Yaralama" suçuna sebep olduklarını açıkladı. Ayrıca, bu dolandırıcılık suçundan elde edilen gelirleri, muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonun ilk bulguları neler?

Operasyonlar sonucunda çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, sahte belgelerle üretilmiş medikal cihazlar ve büyük miktarda nakit paraya el konuldu. Bakan Yerlikaya, operasyonların devam edeceğini ve suçluların adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.