İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 9-16 Ocak tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerince toplam 2 milyon 922 bin 854 aracın denetlendiğini bildirdi. Mevzuata aykırı olarak çakar cihazı kullanan 52 sürücü hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, hız ihlalinden 112 bin 899, periyodik muayenesi yaptırılmamış araçlardan 23 bin 699, emniyet kemeri kullanmayan 23 bin 95, sürücü belgesiz araç kullanan 13 bin 391 ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 7 bin 474 sürücüye işlem uygulandığını kaydetti.

Yolcu otobüslerine yönelik denetimler sıkı devam ediyor

Bakan Yerlikaya, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin de yoğun şekilde denetlendiğini belirtti. 2024 yılında yapılan 2 milyon 376 bin 21 denetimde toplam 447 bin 978 sürücüye işlem uygulandığını aktaran Yerlikaya, bu otobüslerin karıştığı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının ise 592 olduğunu ifade etti.

"Trafik kurallarına uyalım" çağrısı

Trafik kurallarına uyulmasının önemine dikkat çeken Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.