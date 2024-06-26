Kamuoyuna açık olan iddianameye dikkat çeken Tunç, "Bunu hiçbir tarafa çekmemek lazım. Siyasi sonuç çıkarmak için manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını bekleyelim," dedi.

Yargı paketi ve etki ajanlığı tartışmaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak taslak üzerinde çalıştık. Milletvekillerimizin değerlendirmelerinden sonra teklife dönüşecektir," ifadesini kullandı.

Etki ajanlığına yeni düzenleme

Bakan Tunç, "etki ajanlığı" tartışmalarıyla ilgili soruları da yanıtladı: "Türkiye aleyhine suç işleyenlerin casusluktan da cezalandırılmasına yönelik bir düzenleme var. 'Türkiye'de araştırma yapanlar cezalandırılacakmış' gibi değerlendirmelerin hiçbir doğruluk payı yok," dedi. Bu düzenlemenin kişisel verileri ihlal eden ve casusluk kastıyla hareket eden kişilere yönelik olduğunu vurgulayan Tunç, kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulduğunu belirtti.

"Bağımsız yargının kararını bekleyelim"

1 Temmuz'da başlayacak olan Sinan Ateş cinayeti davasına değinen Tunç, "Yargımız soruşturmayı tamamlayarak kovuşturma aşamasına geçti. Bu süreçte değerlendirmeleri hakim ve savcılarımız yapacaktır. Kamuoyuna açık bir şekilde iddianame de ortada. Siyasi sonuç çıkarmak için manipülasyonlar yapmamak lazım. Tarafsız ve bağımsız yargının kararını bekleyelim," ifadelerini kullandı.