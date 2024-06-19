ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormana sıçrayan anız yangınının kontrol altına alınmasının ardından Çanakkale Boğazı'nın tamamen gemi trafiğine açıldığını bildirdi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, Gelibolu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangının güçlerin bölünmesine sebep olduğunu dile getirdi.

Bu durumun, Eceabat'taki yangına müdahaleyi etkilediğini belirten Yumaklı, "Belki de bu kadar da uzamayacaktı bu konu. Ancak onu da hemen hızlı bir şekilde müdahale ederek 2 saat içinde arkadaşlarımız kontrol altına aldı. Değirmendüzü köyüne çok yakındı. Dolayısıyla bir yerleşim yerini gecenin 02.30'unda etkilemesi söz konusu olabilecekti." dedi.

Yumaklı, yangının çıktığı andan itibaren 24 saat alevlerin içinde olan "ateş savaşçılarına", yangına müdahalede destek veren herkese teşekkür etti.

Araç hareketliliği devam ettiği için soğutma çalışmasının süreceğini duyuran Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Bu alanın (Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı) ziyaretçiye açılması hususu kısmi olarak devam edecek. Alan Başkanlığımız tarafından herhangi bir gelişme olduğu takdirde duyurulacak. Boğazın gemi trafiğine açılmasıyla ilgili herhangi bir engel kalmadı. An itibarıyla boğazın her iki tarafının da gemi trafiğine açılması söz konusu olacak. Boşaltılan iki köyümüz vardı. O iki köyümüzün de sakinlerinin evlerine geri dönmesinin önünde herhangi bir engel kalmadı.

Önümüzdeki 5 gün boyunca Çanakkale'de, mevsim normallerinin çok üzerinde bir sıcaklık görüleceği hatta yer yer belli seviyelerde 80 kilometre saat hızda bir rüzgarın görülebileceği uyarılarına istinaden bu 5 gün boyunca özellikle çiftçilerin hasatla ilgili çalışma saatleri gündüz saat 11.00'e kadar olarak sınırlandı. Herhangi bir değişiklik olursa Valilik tarafından öne alınması ya da ötelenmesi söz konusu olabilir."

- "Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan kaynaklı"

Yumaklı, sıcaklıkların tüm yurtta çok ciddi şekilde etkisinin hissedildiği bugünlerde vatandaşların aileleriyle, çocuklarıyla vakit geçirecekleri mesire, piknik alanlarında ateş yakmamalarının önemini yineledi.

Küçük bir kıvılcımın, müdahaleyle uğraşılmasından ziyade gönül yorgunluğuna, ülkenin kaynaklarının ve ekosistemdeki bütün canlıların yok olmasına yol açtığını düşünerek hassasiyet gösterilmesini isteyen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 4 aktif yangın vardı. Bunlardan biri dün 18.30'da başlamıştı ve 18.38'de müdahale etmiştik, Uşak'ta. Aslına bakarsanız enerjisi de kısmen düşürülmüştü. Yalnız orada da çıkan çok şiddetli rüzgar, bizim 'Kontrol altına alındı' anonsunu yapmamıza engel oldu maalesef. Emin olduktan sonra bununla ilgili bilgiyi de yine basın mensuplarımız vasıtasıyla kamuoyuna duyuracağız. Manisa Soma'da bir yangınımız çıktı, 14.40'ta ve 14.55'te müdahil olundu buraya. Ormanda başladı. Yine orada da çok kuvvetli rüzgar sebebiyle yayılma, genişleme eğilimi gösterdi. Arkadaşlarımız bütün güçleriyle mücadeleye devam ediyor kontrol altına almak için. Balıkesir Ayvalık'ta 14.55'te çıktı bugün ve 15.05'te müdahil olundu ilk anda. Çöplükte başladı ve maalesef ormana sirayet etti. Ancak arkadaşlarımdan en son aldığım bilgi, iyiye gittiği yönünde. Bununla ilgili bilgileri de aktaracağız. İzmir'de, Çeşme Karaburun'da 14.50'de bir yangın çıktı ve 15.05'te müdahil olundu. Bu da orman dışı bir alanda başladı ve ormana sirayet etti. Orman yangınlarının yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu düşünürsek ve çok basit göz ardı ettiğimiz birtakım tedbirlerin alınmaması sebebiyle işte biraz önce söylediğim gibi ülkenin kaynaklarını, oradaki bütün ekosistemi yok edecek bir şeye sebep olacağımızı hiçbir şekilde unutmayalım."

Bakan Yumaklı, yılın 12 ayında yangın çıkmaması için bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri yaptıklarını belirtti.

Yangın riski altındaki illerin valileriyle toplantılar yaptıklarını dile getiren Yumaklı, "Ağır sonuçlara sebep olabilecek yangınlara müdahalede son derece hızlıyız. Asıl başarı, yangının çıkmaması. Bu başarı, sadece bir bakanlık başarısı değildir, bu ülkenin başarısıdır. Çünkü sahip olduğumuz ülkenin yeşil vatanıdır. Bunları korumakla ilgili bizim gayretimiz, çabamızdır. Yangın esnasında gerçekten arkadaşların risk analizleriyle bütün ekipmanlarını, ilgili yerlere konuşlandırması ve sürekli olarak sahada olması, bizim çok hızlı müdahale etmemize gerekçe hazırlıyor." diye konuştu.

(Bitti)