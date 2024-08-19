Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Yangın ne zaman çıktı?

Aydın’ın Bozdoğan ilçesine bağlı Alhisar Mahallesi’nde, 16 Ağustos Cuma günü saat 16.45’te başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek çevre mahallelere yayıldı. Vatandaşların alevlerin yükseldiğini fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine intikal etti.

Karadan ve havadan müdahale

Ekipler, yangına karadan müdahaleye başlarken, yangın söndürme helikopterleri ve uçakları da havadan destek verdi. Rüzgarın etkisiyle yayılma tehlikesi taşıyan yangın, yoğun çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

Bakan Yumaklı’dan son durum açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bozdoğan’daki yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.