Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik destek ödemelerini açıkladı. Bugün itibarıyla, çiftçilerin hesaplarına toplam 2 milyar 211 milyon 646 bin TL aktarılacak. Destek ödemeleri, tarım sektörünün çeşitli alanlarını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Destekleme Ödemeleri Detayları

Tarım Sigortası Prim Desteği: 2 milyar 67 milyon 528 bin TL

Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği: 79 milyon 137 bin TL

Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği: 27 milyon 706 bin 539 TL

Hayvan Genetik Kaynakları Desteği: 17 milyon 712 bin 580 TL

Sertifikalı Tohum Üretim Desteği: 12 milyon 732 bin 976 TL

Ar-Ge Desteği: 3 milyon 301 bin 496 TL

Anaç Koyun Keçi Ilave Göçer Hayvan Desteği: 2 milyon 287 bin 128 TL

Mazot ve Gübre Desteği: 1 milyon 240 bin 281 TL

Bu ödemelerin tarım sektörü üzerinde olumlu bir etki yaratması ve çiftçilere büyük bir finansal rahatlık sağlaması bekleniyor.