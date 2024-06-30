Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili vatandaşların daha hassas olmalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi.

Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını belirterek, "Bu süreç içerisinde vatandaşlarımız için çok şükür ki can kaybı, yaralanma ya da sağlık sorunu oluşturacak herhangi bir unsur oluşmadı. Ancak hep söylüyoruz bu hayatı sadece insanlar olarak biz yaşamıyoruz. Bu dünyayı paylaştığımız, bu ekosistemdeki varlıklar maalesef bu yangınlarla birlikte etkileniyorlar, yok oluyorlar. Dolayısıyla o bölümdeki şeyleri herkesin anlayışına, vicdanına ve insafına bırakıyorum. Çok şükür ki yanan herhangi bir ev, tesis yok. Yani bu da bu şekilde atlatılmış oldu. Üzerine basa basa, altını çize çize tekrar ifade etmek istiyorum, yangın oluşturacak çok basit, küçücük bir ateşin bile çok büyük sonuçlarının olabileceğini lütfen unutmayalım" dedi.

Yumaklı, yangınların önlenmesi için vatandaşların mesire yerlerinde belirtilen kurallara uymaları gerektiğini ve yasaklanmış olan alanlara girmemeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye genelinde şu anda aktif herhangi bir yangın olmadığını belirterek, her gün çıkan yangınlar içinde üst risk grubunda olan 8 ila 10 yangının erken müdahale gerektirdiğini dile getirdi.

Selçuk'taki yangının çıkış sebebini henüz tespit edilemediğini ifade eden Yumaklı, İzmir Valisi Süleyman Elban ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile devam eden çalışmaları görüştü.