İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahale ile kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının ardından orman kahramanlarına sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Yangının çıkışı ve müdahale

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının ihbar edilmesinin ardından, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Yangına müdahale için 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 ekip görevlendirildi.

Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için ekipler büyük bir çaba sarf etti. Kontrol altına alınan yangının ardından, soğutma çalışmaları başlatıldı.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Twitter hesabından yangın sonrası çekilen bir fotoğrafı paylaşarak, "Bu fotoğraf İzmir Buca yangını kontrol altına alındıktan sonra çekildi. İyi ki varsınız Ormanın Kahramanları" ifadelerini kullandı. Yumaklı, yangını söndüren ekiplere teşekkür ederek, orman kahramanlarının önemine vurgu yaptı.

📍Bu fotoğraf İzmir Buca yangını kontrol altına alındıktan sonra çekildi.



İyi ki varsınız #OrmanınKahramanları pic.twitter.com/HbIyeTGRHY — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 20, 2024