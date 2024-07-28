Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin suni tohumlama ve yerli sperma üretiminde büyük adımlar attığını belirterek, TİGEM'in Azerbaycan'a gerçekleştirdiği boğa sperması ihracatının önemini vurguladı.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2028 döneminde uygulanacak hayvancılık yol haritasının önemli bir parçası olan suni tohumlama ve yerli sperma kullanımının teşvik edilerek verimliliğin artırılmasına yönelik stratejilerini paylaştı. Yumaklı, bu stratejilerin başlıca uygulayıcılarından biri olan TİGEM'in Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde genetik kapasitesi yüksek boğalardan elde edilen spermanın çiftçilere ulaştırıldığını belirtti.

Sultansuyu'nda üretim ve ihracat başarıları

TİGEM'in, Türkiye'deki dondurulmuş boğa sperması üretiminin yüzde 38'ini gerçekleştirdiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Merkezimiz Türkiye'deki izinli merkezler arasında en yüksek paya sahip. Elde ettiği satış rakamlarıyla bu alanda lider konumda" dedi. Yumaklı, TİGEM'in yeni boğaların tedariki amacıyla Boğa Anası ve Boğa Adayı Üretim Tesisi'ni projelendirdiğini ve 2026 yılından itibaren ülke içindeki tüm sperma üretim merkezlerinin boğa ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Azerbaycan’a ikinci büyük ihracat

2023 yılında Azerbaycan'a 7 bin 200 doz boğa sperması ihraç eden TİGEM, bu yıl farklı ırklardan 9 bin doz daha gönderdi. Yumaklı, "Bu sayede Azerbaycanlı yetiştiricileri de TİGEM'in üstün özelliklere sahip genetik materyaliyle buluşturmuş olduk" ifadelerini kullandı. Bakan, işbirliklerinin Türkiye'nin bilgi ve tecrübesinin kardeş ülkelere aktarılmasını ve bu ülkelerin tarım sektörlerinin güçlenmesini sağlayacağını umut ettiğini belirtti.

Üretim kapasitesi ve hedefler

Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde yılda 1 milyon doz sperma üretildiğini ve bugüne kadar 7,5 milyon doz dondurulmuş boğa sperması üretildiğini söyleyen Yumaklı, özel sektöre 5,5 milyon doz sperma satışı gerçekleştirildiğini açıkladı. TİGEM bünyesindeki tesisin 42 baş boğa ile faaliyetlerine devam ettiğini ve siyah alaca, simmental, esmer, şarole, limuzin ve Belçika mavisi ırklarında üretim yapıldığını belirtti.

Yüksek kaliteli sperma ihracatının önemi

TİGEM'in sperma ihracatının, genetik çeşitliliğin ve hayvan ıslahının geliştirilmesine katkı sağladığını vurgulayan Bakan Yumaklı, bu ihracatın Türkiye'nin tarım ve hayvancılık alanındaki teknolojik ve bilimsel ilerlemelerini yansıtarak küresel pazarda rekabet edebilirliğini artırdığını belirtti. Yumaklı, "Sperma ihracatı aynı zamanda, ekonomik büyümeye katkıda bulunurken, Türk çiftçilerine ve üreticilerine yeni pazarlar ve iş fırsatları da sağlıyor" dedi.