Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından FAO ve Dünya Bankası verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı, açıklamasında “Çiftçilerimizin alın teri, ülkemiz ekonomisine değer katmayı sürdürüyor. FAO ve Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında elde edilen 68,5 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa’da birinci, dünyada ise ilk on ülke arasında yer aldı. Bu başarıda emeği geçen tüm sektör paydaşlarımızı gönülden kutluyorum" ifadelerine yer verdi.