Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün ülke genelinde meydana gelen 47 yangınla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Bakan Yumaklı'nın konuşmasında satır başları şu şekilde:
İzmir'deki yangının çıkış sebepleri araştırılıyor.
Manisa'daki yangının enerjisinde bir artış oldu. Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı. Bunların 17'sine müdahalemiz devam ediyor.
Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum.
Vatandaşlarımızdan resmi kurumların dışında bir açıklamayı dikkate almamayı istiyorum.
Önümüzdeki haftanın tamamı üst derece risk olarak bize iletildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ