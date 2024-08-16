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Önümüzdeki haftanın tamamı üst derece risk olarak bize iletildi.

Vatandaşlarımızdan resmi kurumların dışında bir açıklamayı dikkate almamayı istiyorum.

Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun diliyorum.

Bugün ülke genelinde 47 yangın çıktı. Bunların 17'sine müdahalemiz devam ediyor.

Manisa'daki yangının enerjisinde bir artış oldu. Kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı , bugün ülke genelinde meydana gelen 47 yangınla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

İzmir olimpiyatlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor

İzmir olimpiyatlara sporcu yetiştirmeye devam ediyor

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