Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas’ta yaptığı açıklamada, su kaynaklarına olan baskının arttığını ve gelecekte suya ulaşmanın daha da zorlaşacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta düzenlenen bir dizi programda önemli açıklamalarda bulundu. Yumaklı, suyun her damlasının kıymetli olduğunu belirterek, gelecekte su kaynaklarının sınırlı olduğu ve suya ulaşmanın giderek zorlaşacağı konusunda uyardı. Bakan Yumaklı, iklim değişikliğinin etkisiyle suya erişimle ilgili sorunların hayat meselesi haline geleceğini vurguladı.

Bakan Yumaklı, 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi ve Sivas Hafik Koç Regülatörü projelerinin temel atma törenine katıldı. Yumaklı, projelerin taşkın önleme ve Sivas’ın içme suyu ihtiyacını karşılamada önemli rol oynayacağını ifade etti. Yatırımların toplam maliyeti 1,5 milyar lira olarak belirlendi ve bu projeler, Sivas’a su temini sağlayacak ve tarım arazilerini taşkınlardan koruyacak.

“Su, her damlasında hayat”

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada suyun her damlasının hayat olduğunu ve tarımda modern sulamayı yaygınlaştırma çabalarıyla su verimliliğine dikkat çektiklerini belirtti. Ayrıca, sulama alanlarında 11 binin üzerinde proje gerçekleştirildiğini ve 1802 baraj ve gölet inşa ettiklerini ifade etti.

Sivas için içme suyu çözümü

Sivas’ın içme suyu sorununa çözüm getirecek projeler de hayata geçirilmeye devam ediyor. Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı tamamlandığında, il merkezi için yıllık 16,3 milyon metreküp su temini sağlanacak. Bu tesis, Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak. Ayrıca, Koç Barajı ile 2070 yılına kadar su temini yapılması planlanıyor.

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de suyun öneminin iklim değişikliği ile birlikte daha da arttığını belirterek, suyun korunmasının önemine vurgu yaptı. Türkiye’nin dört bir yanında yapılan projelerle su kaynakları daha verimli kullanılacak ve suya erişim sağlanacak.