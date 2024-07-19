Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Buca ve Gaziemir'deki orman yangınlarının kontrol altına alındığını ve dezenformasyonlara karşı halkı uyardı.

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Bakan Yumaklı, Buca ve Gaziemir'deki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı. Yangın söndürme çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti.

Bakan Yumaklı'dan dezenformasyonlara karşı uyarı

Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili dezenformasyonlara karşı sert uyarılarda bulundu. "Yangınlara ilişkin dezenformasyonları kınıyorum," diyerek halkın doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ekipler 15 Eylül'e kadar alarmda

Yangın sezonu boyunca ekiplerin alarm durumunda olacağını belirtti. "Bugünden itibaren 15 Eylül'e kadar bütün ekiplerimiz alarm halinde," diyerek vatandaşların desteği olmadan bu mücadeleden galip çıkılamayacağını vurguladı.

Vatandaşların dikkatli olması ve yangın ihbarlarını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor. Orman yangınlarıyla mücadelede toplumsal bilinç ve işbirliği kritik rol oynuyor.