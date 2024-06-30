Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiinde saat 17.00 sıralarında başlayan yangına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye geldi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İzmir’de bugün çıkan 7 yangından 6’sının kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, “Çeşme ve Torbalı’daki yangınlar kontrol altına alındı. Balıkesir Susurluk ve İzmir Selçuk ile Menderes’te ise müdahaleler devam ediyor” dedi.

Yanan ev veya tesis yok

Bakan Yumaklı, yangınlar nedeniyle yanan herhangi bir ev veya tesis olmadığını vurguladı. Yaralanan vatandaş bulunmadığını ve dumandan etkilenenlerin durumunun ciddi olmadığını ifade eden Yumaklı, sağlık tehlikesi yaşayan kimsenin bulunmadığını belirtti.

Sosyal medyada dezenformasyon uyarısı

Yumaklı, sosyal medyada yayılan dezenformasyonlarla ilgili uyarıda bulundu. Yangınlar hakkında yanlış bilgi yayılmasına anlam veremediklerini ifade eden Yumaklı, “Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil” dedi.

Şeffaf bilgilendirme

Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili şeffaf bir bilgilendirme yaptıklarını belirterek, “Türkiye’de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde iddialar var. Farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz. Devletin müdahalesinde herhangi bir zafiyet yok” diye konuştu.

Endişeye gerek yok

Yumaklı, Balıkesir Susurluk ve İzmir’deki yangınlar için ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü ve şu an için endişe verici bir durum olmadığını belirtti. Bakan, vatandaşlardan yangınla ilgili hassasiyet beklediklerini ifade ederek, “Yangının çıkmaması her zaman için başarıdır” dedi.