Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangının orman dışı alanda başladığını ve daha sonra ormana sıçradığını belirtti. Olayın ardından bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 yer ekibi gönderdiğini ifade etti. Havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakan Yumaklı, yangında hayatını kaybeden üç vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilediğini ve yaralı vatandaşlara acil şifalar temennisinde bulundu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesi Delikli köy mevkiinde çıkan yangından etkilenerek hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.



Orman dışı alanda başlayıp, devamında ormana sirayet eden yangın, havadan ve… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 15, 2024